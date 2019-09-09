В Госдуме создали рабочую группу по изучению обращения о геноциде осетин

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник решил создать рабочую группу, которая изучит поступившее в Госдуму обращение парламента Южной Осетии о признании геноцида осетин в 1920 году со стороны Грузии. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии, суть обращения такая, что они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого государства", - сказал Мельников журналистам. По словам политика, в состав группы вошли представители всех фракций, возглавил ее первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Тема, которую обозначили наши коллеги из парламента Южной Осетии, является очень серьезной. <...> Считаем правильным, чтобы рабочая группа привлекла и историков, привлекла тех, кто мог бы более конкретно прояснить эту ситуацию", - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин журналистам. По его словам, будет запрошена информация и из Южной Осетии. "Надеемся, что Грузия также со своей стороны окажет помощь и выстроит коммуникацию при рассмотрении этого вопроса", - добавил он.

"Обвинение очень серьезное, [оно] должно базироваться на аргументации, на объективных событиях. Мы будем изучать все это, и после того, как рабочая группа соберет необходимый материал и выработает предложения, вновь вернемся к этому вопросу, и затем будем уже принимать решения. <...> Если такая ситуация была в отношении народа Южной Осетии, тогда, конечно, правильно было бы это признать и поддержать обращение наших коллег", - добавил Володин.

19 июля южноосетинские парламентарии направили обращение о признании геноцида в 1920 году со стороны грузинских националистов к руководству России, в Госдуму и Совет Федерации. В тексте указывается, что "события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности".