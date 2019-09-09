Серебряный призер Олимпиады-2014 Николай Олюнин избран депутатом горсовета Красноярска

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, 27-летний сноубордист Николай Олюнин избран депутатом городского Совета Красноярска от "Единой России". Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте городской избирательной комиссии.

"Из девяти зарегистрированных кандидатов наибольшее число голосов избирателей набрал Олюнин Николай Игоревич, выдвинутый Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", за которого проголосовало 31,87% избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении.

8 сентября в Красноярске состоялись повторные выборы депутата городского Совета по одномандатному избирательному округу №4. В них приняли участие 17,85% избирателей.