Чибис намерен предложить на пост сенатора от Мурманской области Константина Долгова

МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис после официального утверждения результатов выборов главы региона намерен предложить в качестве сенатора от регионального правительства Константина Долгова. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

"Учитывая, что для нас принципиальное значение имеет международная повестка, статус столицы Арктики, я буду предлагать в сенат Долгова Константина. <...> Это работник МИДа с большим опытом работы", - сказал он.

Константин Долгов ранее работал в Министерстве внутренних дел РФ и Администрации президента РФ. Вместе с его кандидатурой в списке Чибиса, который он ранее подал в избирком вместе с документами на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора, были фамилии руководителя мурманского филиала Нахимовского училища вице-адмирала Алексея Максимчука и мурманской предпринимательницы Марины Калмыковой. Сейчас должность сенатора от Мурманской области занимает Игорь Чернышенко.

Как ранее сообщал облизбирком, по итогам обработки всех протоколов, за исключением данных о голосовании 35 человек на цифровом участке в Москве, временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от "Единой России" Андрей Чибис набрал 60,07% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%). Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России" (3,08%). Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,60% голосов на пятом месте, а на последнем - Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,67%).

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.