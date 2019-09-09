Россия может предложить перенести из США важные переговоры из-за визовой войны

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности.

"США, по факту, цензурируют состав наших переговорных команд, а визовую войну распространяют на ООН, - сказал он. - Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов".

Крутских обвинил Вашингтон в препятствовании "функционированию нормального ооновского дипломатического процесса". "Это прямое нарушение их обязательств страны пребывания штаб-квартиры ООН, - уверен он. - Подчеркну, мы не напрашиваемся на приезд в США, мы едем в ООН".

"В ооновском процессе все страны равны и суверенны, - напомнил спецпредставитель российского президента. - Именно они и только они определяют состав своих делегаций на переговорах под эгидой организации. Однако в последнее время не только Россия, но и ряд других государств уже практически на постоянной основе сталкивается с ситуацией, когда члены наших делегаций либо вовсе не получают визы, в том числе на заседания группы открытого состава, либо получают их со значительным опозданием".