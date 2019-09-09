Спецпредставитель президента России рассказал об угрозе глобальной кибервойны

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Мир окажется на пороге глобальной кибервойны, если страны не смогут найти способ совместной борьбы с киберугрозами. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности (МИБ).

"Ситуация в этой сфере стремительно деградирует, - подчеркнул он. - Если отбросить пропагандистскую шелуху, то станет очевидным, что киберконфронтация только нарастает и, если мы общими усилиями не найдем действенные способы борьбы с этими угрозами, то, скажу прямо, до глобальной кибервойны будет рукой подать".

"Стратегическая линия, как она сформулирована в моих указаниях, сводится к тому, чтобы в максимальной степени способствовать восстановлению консенсуса по проблематике МИБ в ООН", - пояснил спецпредставитель президента.

Как подчеркнул Крутских, Россия "открыта для диалога со всеми странами и группами стран" и считает, что нужно выстраивать "совместную работу самым эффективным образом". "Нужно не пытаться изменить политические взгляды друг друга, а именно выполнить свой дипломатический долг и договориться о том, как нам следует совместно жить в информационном пространстве", - призвал он.