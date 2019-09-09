Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили конституционный комитет Сирии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его саудовский коллега Ибрагим аль-Асаф обсудили в понедельник по телефону завершение формирования конституционного комитета Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Сегодня был контакт по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии и с министром иностранных дел Турции. Этот вопрос [создания конституционного комитета Сирии] обсуждался тоже", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Богданов заявил, что формирование конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре, уже намечено время начала его функционирования.

"Мы исходим из того, что осталось чуть-чуть. Уже в этом месяце должно быть завершено формирование конституционного комитета, уже намечено время начала его функционирования", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.