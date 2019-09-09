Небензя: миротворческие операции ООН должны проводиться с соблюдением суверенитета стран

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Реформирование миротворчества должно проводиться с учетом важности соблюдения суверенитета всех стран, принимающих миссии ООН. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Как бы в дальнейшем ни осуществлялось реформирование миротворческой деятельности в центре преобразовательных процессов, должно быть безусловное уважение суверенитета принимающих государств, соблюдение Устава ООН и базовых принципов миротворчества: согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, кроме самообороны и защиты мандата", - отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что "миротворцы при любых обстоятельствах должны соблюдать нейтралитет, иначе возникнут риски их вовлечения в конфликт". "Это в свою очередь приведет к дополнительным угрозам безопасности голубых касок, - полагает он. - То же самое относится к предложениям по проведению миротворцами силовых и превентивных операций".