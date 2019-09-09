В МИД России рассказали об итогах встречи полномочных представителей РФ и США в Вене

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан подтвердили на встрече в Вене настрой на сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы Сыромолотова с Салливаном были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия террористическим угрозам, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подтвержден настрой на продолжение конструктивной деполитизированной работы в рамках диалога между Москвой и Вашингтоном".

"Представители компетентных ведомств России и США провели обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам антитеррористической повестки дня, а также по ключевым направлениям дальнейшего взаимодействия двух стран в этой сфере", - указали в МИД РФ.

Глава российского государства Владимир Путин на саммите в Хельсинки в июле 2018 года предложил американскому лидеру Дональду Трампу возобновить работу двусторонней группы по борьбе с терроризмом, действовавшей с 2001 по 2014 год. Первая встреча между Сыромолотовым и Салливаном по обсуждению соответствующих вопросов прошла в декабре того же года в Вене. С тех пор состоялись еще две встречи на уровне экспертов.