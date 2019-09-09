Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии визит Путина в королевство

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асаф обсудили в понедельник по телефону развитие сотрудничества двух стран в свете предстоящего в октябре визита в королевство российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-саудовского взаимодействия с акцентом на предстоящий в октябре визит президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Проведен также обмен мнениями по ряду ключевых тем региональной повестки дня, включая положение в Сирии, Йемене и в зоне Персидского залива".

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что во время телефонного разговора обсуждались также перспективы создания сирийского конституционного комитета.