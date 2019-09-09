Визит Лаврова в Ирак запланирован на октябрь

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак планируется в октябре. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на приеме по случаю 75-летия установления российско-иракских дипломатических отношений.

"На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Багдад и столицу Иракского Курдистана Эрбиль.

"Он едет в начале октября в Багдад, заедет еще в Эрбиль в Иракском Кудистане для встречи с новым руководством - президентом Нечирваном Барзани, премьер-министром Масруром Барзани", - сказал он.

Богданов сообщил, что вопрос о визитах в Россию премьер-министра, президента и спикера Совета представителей (парламента) Ирака прорабатывается.

"Прорабатывается вопрос о визитах в Россию руководства Ирака: премьер-министра Аделя Абдель Махди, президента страны Бархама Салеха, спикера иракского парламента Мухаммеда аль-Халбуси", - сказал он.

В понедельник Лавров и глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким обменялись поздравительными телеграмами по случаю 75-летия установления дипотношений. Министры выразили настрой на развитие сотрудничества между двумя странами.

Новость обновлена (21:47 мск) - добавлена информация о визите Лаврова в Курдистан