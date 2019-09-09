Россия не ожидает полной отмены оружейного эмбарго в отношении ЦАР

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия не ожидает, что оружейное эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР) будет полностью снято. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Идет обсуждение, разные есть подходы. Я не думаю, что будет полное снятие и стопроцентное", - сказал он.

"Мы взаимодействуем со всеми нашими партнерами в Совете Безопасности, в том числе и с французами, потому что они там помогают наводить порядок в ЦАР, и мы, естественно, активно работаем в этом направлении", - добавил Богданов.

В январе СБ ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по продлению на год санкций и оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Меры не распространяются на поставки оружия и техники Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), Региональной целевой группе Африканского союза, миссии Европейского союза и французских сил, развернутых в ЦАР. Кроме того, допускаются поставки вооружений для сил безопасности страны при условии, что они санкционированы специальным комитетом Совбеза.

Экономические санкции в отношении ЦАР были введены СБ ООН в январе 2014 года, одновременно с решением одобрить развертывание в стране сил Европейского союза. Под санкции, в частности, попали экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, свергнутый в 2013 году в результате военного переворота, а также главари мусульманского и христианского ополчения.