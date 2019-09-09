Лавров обсудит с главой МИД Эфиопии сотрудничество двух стран и конфликты в Африке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев, который находится в Москве с рабочим визитом обсудят во вторник развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, в частности реализацию совместных проектов на территорий африканской республики, а также урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Африке. Как ожидают в Москве, визит Андаргачева придаст дополнительный импульс дальнейшему углублению российско-эфиопского взаимодействия.

"На переговорах планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, в том числе речь пойдет о реализации совместных проектов на территории Эфиопии, - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу. - Предстоит подробный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес региональной и международной проблематике, включая предотвращение и разблокирование кризисных ситуаций на Африканском континенте, прежде всего в районе Африканского Рога и Ближнего Востока".

Ожидается, что министры обсудят реализацию совместных проектов в области энергетики и строительства инфраструктуры на территории Эфиопии.

Кроме того, важной темой переговоров станет саммит Россия - Африка, который пройдет в Сочи 24 октября, на мероприятие приглашены 50 лидеров африканских стран, 40 из них уже успели подтвердить свое участие.

Диалог в разных сферах

Диалог по взаимодействию в энергетической сфере активизировался в этом году. В апреле госкорпорация "Росатом" и Министерство инноваций и технологий Эфиопии в рамках ХI международного форума "Атомэкспо-2019" подписали дорожную карту по налаживанию сотрудничества в реализации проектов сооружения атомной электростанции и центра ядерных технологий в Эфиопии. Кроме того, в июле посол республики в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил, что его страна рассчитывает на участие российской компании "Интер РАО" в реконструкции гидроэлектростанции Melka Wakena.

Развивается и сотрудничество в области туризма, чему поспособствовало возобновление авиакомпанией Ethiopian Airlines в декабре 2018 года (спустя 27 лет) авиасообщения с Москвой.

В МИД РФ указали, что динамика российско-эфиопских контактов находится на высоком уровне. Москва и Аддис-Абеба осуществляют активное взаимодействие на международных площадках, в частности в ООН. В марте глава диппредставительства Эфиопии заявил, что премьер-министр республики Абий Ахмед планирует совершить визит в РФ.

"Основой для такого плодотворного сотрудничества является созвучность принципиальных подходов Москвы и Аддис-Абебы к решению насущных проблем современности, близость восприятия происходящих в мире процессов", - констатировали в российском дипведомстве.