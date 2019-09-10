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Инаугурация победившего на выборах губернатора Сахалина Лимаренко состоится 12 сентября

За него проголосовало 56,15% избирателей

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Инаугурация Валерия Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, состоится 12 сентября, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Оно [мероприятие, посвященное вступлению в должность избранного губернатором Сахалинской области Валерия Лимаренко] состоится 12 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

За Валерия Лимаренко проголосовали 56,15% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Корниенко (24,21%). Валерий Лимаренко возглавил область в качестве временно исполняющего обязанности главы региона 7 декабря 2018 года, после того как Олег Кожемяко занял пост руководителя Приморского края.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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