Косачев рассчитывает на рост числа сторонников диалога с РФ после встречи с сенатором США

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает на увеличение в США числа сторонников диалога с Россией, в том числе благодаря усилиям американского сенатора Майкла Ли, встреча с которым ранее прошла в верхней палате парламента.

"Беседа с господином Ли оставила позитивное впечатление и, надеюсь, была обоюдополезной. Теперь мяч на американской стороне, будем исходить из того, что сторонников диалога будет прибавляться и с американской стороны, в том числе благодаря усилиям сенатора Ли и его единомышленников", - сказал Косачев ТАСС во вторник.

Он также напомнил, что сенаторы неоднократно подтверждали готовность к возобновлению системных контактов с американскими парламентариями.

Ранее американский сенатор-республиканец Ли (от штата Юта) заявил в интервью ТАСС, что, по его мнению, настало время для новых встреч между парламентариями РФ и США. Он отметил, что многие американские парламентарии настроены поддерживать контакт с российскими коллегами "при любой политике как Вашингтона, так и Москвы".

6 сентября в Совете Федерации прошла встреча с Ли с Косачевым, инициированная американской стороной. На переговорах присутствовали посол США Джон Хантсман и представители американской дипмиссии.