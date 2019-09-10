Лимаренко выдвинет в сенаторы от Сахалинской области замглавы МИД Карасина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Валерий Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, намерен предложить на пост сенатора от региона кандидатуру заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Лимаренко.

"Карасин", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, кто будет выдвинут на пост сенатора.

В июле Лимаренко назвал в качестве кандидатов на пост сенатора от области замглавы МИД Григория Карасина, сахалинского депутата Виталия Гомилевского и руководителя профсоюзной организации "Городского родильного дома" Елену Морозову.

Григорий Карасин, которому 23 августа исполнилось 70 лет, работает на дипломатической службе с 1972 года. На посту статс-секретаря, замглавы МИД - с 2005 года. В настоящее время он курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, отвечает за взаимодействие с палатами Федерального собрания и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

Распоряжениями главы государства срок федеральной государственной гражданской службы Карасина продлевался на один год в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

О выборах

Выборы губернатора Сахалинской области состоялись в единый день голосования, 8 сентября. За Валерия Лимаренко проголосовали 56,15% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Корниенко (24,21%).

Валерий Лимаренко возглавил область в качестве временно исполняющего обязанности главы региона 7 декабря 2018 года, после того как Олег Кожемяко занял пост руководителя Приморского края.

