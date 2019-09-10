Астраханский облизбирком официально объявил о победе Бабушкина на выборах губернатора

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Астраханской области на заседании во вторник официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона. Набравшим наибольшее количество голосов признан кандидат-самовыдвиженец, врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Игорь Коровин.

По данным избиркома, на втором месте выдвинутый партией КПРФ депутат Госдумы Николай Арефьев с 11,81%. Депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков получает 5,13%, а кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев - 4,82%. Явка на выборах составила 33,52% (на губернаторских выборах в 2014 году - 40,62%). Нарушений, способных повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

"Небольшие изменения (сотые процентов у Бабушкина и Щербакова) произошли за счет учета голосования на цифровых избирательных участках. Всего проголосовали на них 40 человек (изначально подавали заявления 60 человек)",- добавил Коровин.

Инаугурация избранного губернатора Астраханской области, по предварительной информации, состоится 17 сентября.

Жители Астраханской области в единый день голосования выбирали губернатора региона, всего в области проходило 185 выборных кампаний разного уровня. Серьезных нарушений зафиксировано не было. В этом году в выборах губернатора впервые могли участвовать самовыдвиженцы. Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Бабушкин 5 июня был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Астраханской области. С 1992 по 2012 год он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.