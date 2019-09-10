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Данные цифровых участков не поменяли предварительные итоги выборов мурманского губернатора

Андрей Чибис набрал 60,07% голосов избирателей

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Обработка бюллетеней с работавших в Москве цифровых участков, где 35 жителей Мурманской области проголосовали за кандидатов в губернаторы области, не изменили общих предварительных итогов выборов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в облизбиркоме.

"С учетом поступивших итогов голосования на цифровых участках обработаны 100% бюллетеней, ранее озвученные предварительные итоги не поменялись", - сказали в избиркоме.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от "Единой России" Андрей Чибис по итогам обработки всех протоколов набрал 60,07% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%). Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России" (3,08%). Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,60% голосов на пятом месте, а на последнем - Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,67%). Для победы кандидатам необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году. Существенных жалоб не поступало, нарушений выборного процесса не зафиксировано.

Всего на выборы выдвигались 15 человек: семь представителей партий и восемь самовыдвиженцев. Все самовыдвиженцы и представитель от партии "Альянс зеленых" не предоставили необходимые для регистрации в качестве кандидата документы.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.

Теги
Ковтун, Марина ВасильевнаРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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