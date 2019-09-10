Беглов учтет в планах развития Петербурга программы других кандидатов в губернаторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил членам городского правительства включить в планы развития Петербурга и бюджет отдельные пункты из программ, предложенных другими кандидатами на выборах главы города.

"Жители нашего города приняли нашу программу, и я считаю, что нужно учесть программы других кандидатов, которые баллотировались в губернаторы Санкт-Петербурга, взять из этих программ наиболее ясные и понятные моменты, проконсультироваться с ними [авторами программ], чтобы это нашло отражение в нашей общей программе. Конечно, те предложения, которые в программах есть, необходимо проработать для включения в бюджет", - сказал Беглов во вторник на заседании городского правительства.

Он поблагодарил членов своей команды за поддержку на выборах и сказал о необходимости не снижать темпы работы.

"Нам жители города доверили, теперь надо, не раскачиваясь, выполнять нашу программу, которую мы разработали. Каждому члену правительства проработать свое направление. Темп работы не снижаем, продолжаем так же работать", - отметил он.

Первоочередными направлениями работы он назвал принятие бюджета на 2020 год, подготовку к зиме и окончание работ по благоустройству.

По данным горизбиркома, врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 64,45% по результатам обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей, за исключением данных с цифровых избирательных участков.