Осипов признан победителем на выборах губернатора Забайкалья

ЧИТА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Забайкальского края во вторник утвердила врио губернатора, самовыдвиженца Александра Осипова в качестве победителя прошедших 8 сентября выборов главы региона.

"Избирательная комиссия Забайкальского края на основании принятых протоколов от 38 территориальных избирательных комиссий, расположенных в регионе, приняла решения о результатах досрочных выборов губернатора. Считать досрочные выборы состоявшимися, действительными. Считать избранным на должность губернатора Осипова Александра Михайловича, получившего 248,5 тыс. голосов, что составляет 89,61%", - сказала председатель краевого избиркома Светлана Судакова по итогам совещания.

Итоговый протокол единогласно приняли все члены комиссии.

Председатель избиркома добавила, что официальная публикация протокола намечена на 12 сентября.

Явка на выборах в Забайкалье составила 35,07%, в голосовании приняли участие около 277,7 тыс. человек.