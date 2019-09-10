Губернатор Астраханской области пообещал делать ставку на молодых специалистов

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин при формировании нового правительства будет делать ставку на профессиональные кадры, в том числе из других регионов, и победителей кадровых конкурсов.

"Естественно, в правительстве и в администрации региона мы рады предоставить возможность молодым специалистам пригласить на работу в органы исполнительной власти людей, которые готовы работать. Неслучайно провели кадровый конкурс "Губернаторский резерв". У нас победителей 50 человек, все они будут рассмотрены. Без специалистов мы не сможем обойтись. Я не исключаю и уверен, что нам придется пригласить и в правительство, и в администрацию людей не из Астраханской области", - сказал Бабушкин журналистам во вторник.

Он заметил, что у него уже есть конкретные кандидаты на руководящие должности.

Игорь Бабушкин родился в 1970 году в Рыбинске Ярославской области. С 1992 года по 2012 год проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России, в том числе в спецподразделении "Альфа". С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а с 25 сентября 2018 года - заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Имеет награды - орден Мужества (2000 год), орден Почета (2019) и различные ведомственные награды.