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В Совфеде ждут визит председателя парламента Ирака

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев отметил, что российские парламентарии заинтересованы не просто в обмене визитами, но и в регулярном рабочем диалоге с иракскими коллегами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется, что в ближайшее время решится вопрос о визите председателя Совета представителей (парламента) Ирака Мухаммеда аль-Халбуси в Россию.

"Сейчас в повестке дня обсуждение визита председателя Совета представителей в Россию. Надеюсь, что в ближайшее время сможем определиться в этом вопросе. Ждем этот визит", - сказал Косачев на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирака Муайадом Салехом.

Он добавил, что российские парламентарии заинтересованы не просто в обмене визитами, но и в регулярном рабочем диалоге с иракскими коллегами, которые занимаются международной проблематикой и двусторонними отношениями с РФ.

Сенатор напомнил, что в январе он провел встречу с министром иностранных дел Ирака в рамках его визита в Россию. Кроме того, российские парламентарии регулярно встречаются с коллегами из Совета представителей на различных межпарламентских площадках.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичИракРоссия
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