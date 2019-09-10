Депутаты Самарской области избрали нового главу правительства региона

САМАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы во время внеочередного заседания во вторник избрали нового главу правительства региона. Им стал первый зампред областного кабмина Виктор Кудряшов.

"Впервые дума так единодушно, единогласно сделала свой выбор", - сказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников после голосования за назначение Кудряшова на пост главы областного правительства.

Кудряшов ранее занимал руководящие должности на промышленных предприятиях региона, а также в Минэкономразвития Самарской области. В последнее время он являлся первым зампредседателем самарского правительства. Кандидатуру Кудряшова предложил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Главная задача - повышение уровня благосостояния, качества жизни граждан Самарской области. Много задач в здравоохранении, образовании. Все задачи правительства обозначены в указах президента и послании губернатора", - сказал Кудряшов.

На этой должности он сменил Александра Нефедова, который покинул правительство в мае текущего года по собственному желанию после 12 лет работы.