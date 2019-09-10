Лавров поздравил главу МИД Эфиопии с наступающим эфиопским Новым годом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник поздравил главу МИД Эфиопии Геду Андаргачева с наступающим эфиопским Новым годом, который в африканской стране называют Энкутаташ.

"Завтра в Эфиопии начинают праздновать эфиопский Новый год. Хотел бы поздравить вас с этим событием, пожелать доброго здоровья, счастья и всего самого лучшего", - сказал Лавров, открывая переговоры.

"Эфиопия уже более 120 лет является одним из ключевых партнеров России в Африке. Мы дорожим теми традициями дружбы, взаимного уважения, взаимного доверия, взаимной поддержки, которые сложились за эти годы, которые сохраняются в основе наших сегодняшних отношений, - подчеркнул министр. - Я уверен, что наши сегодняшние переговоры по всему комплексу двустороннего сотрудничества по региональным и международным делам, где мы занимаем общие позиции, позволят продвинуть наше партнерство на новый уровень".

Календарь, по которому живет Эфиопия, состоит из 13 месяцев: в 12 из них 30 дней, а в последнем, в зависимости от того, високосный год или нет, пять или шесть. Он отстает от григорианского почти на восемь лет, поэтому в Эфиопии вскоре начнется лишь 2012 год.