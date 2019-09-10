Единоросс Бобрышев победил на довыборах в Госдуму от Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Юрий Бобрышев победил на дополнительных выборах в Госдуму от Новгородской области после обработки 100% протоколов всех 22 территориальных избирательных комиссий без учета 15 голосов с электронных участков в Москве. Об этом сообщила во вторник журналистам глава облизбиркома Татьяна Лебедева.

"Победу одержал Юрий Бобрышев от "Единой России", за него отдали 40,29 тыс. голосов, что составляет 35,39%", - сказала Лебедева.

На втором месте кандидат от КПРФ Нина Останин с 20,33%, или 23 тыс. 150 голосов. Дмитрий Игнатов от "Справедливой России" получил 12,95% - 147 тыс. 44 голоса. Анна Черепанова от партии "Яблоко" - 8,04% (9149 голосов), Алексей Чурсинов от ЛДПР - 6,47% (7366 голосов), Ольга Ефимова от КПСС - 5,4% (6143 голоса), Александр Гришин от Партии пенсионеров - 3,18% (3620 голосов), Дмитрий Перевязкин от "Коммунистов России" - 2,18% (2483 голоса), Дмитрий Тарасов от Партии Роста - 1,87% (2130 голосов).

В выборах приняли участие 23,1% жителей области, избирательным правом могли воспользоваться 493 тыс. человек. По словам Лебедевой, районы с наибольшей явкой: Мошенской - более 50%, Волотовский - более 45%. Чудовский район и Великий Новгород показали самую низкую явку - каждый чуть более 18%. Она отметила, что в сравнении с аналогичными выборами в 2016 году, 8 сентября 2019 года явка на дополнительные выборы депутата Госдумы была ниже.

В Новгородской области в единый день голосования 8 сентября проходили выборы трех уровней. Жители региона избирали депутата в региональный парламент, в девяти муниципальных образованиях определяли имена новых глав поселений и районных депутатов, кроме того, на дополнительных выборах избирали депутата в Госдуму от Новгородской области: на это кресло претендовали девять кандидатов. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.