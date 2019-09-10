Депутаты городской думы назначили Елену Сорокину главой администрации Рязани

РЯЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Елена Сорокина, с мая 2019 года исполнявшая обязанности главы администрации Рязани, займет эту должность на постоянной основе, такое решение во вторник на внеочередном заседании приняли депутаты Рязанской городской думы, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

"По результатам тайного голосования Елена Сорокина назначена главой администрации Рязани. Она получила 31 голос из 37, 1 бюллетень оказался недействительным, 5 депутатов проголосовали против", - сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе перед членами конкурсной комиссии с программами развития города выступили Сорокина и замглавы администрации Пронского района Андрей Ильичев. Заявки для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Рязани подавали 8 человек, 6 из них были отсеяны конкурсной комиссией.

Елена Сорокина родилась 16 января 1970 года в Рязани, в 1992 году окончила рязанский педагогический институт имени Есенина, получив квалификацию учителя русского языка и литературы средней школы. В 2007 году ей была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. В разные годы она работала в школе, затем в городском управлении образования и молодежной политики, занимала должность замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, с 19 сентября 2017 года была заместителем начальника управления образования и молодежной политики Рязани, а также и. о. заместителя главы администрации города.

Депутаты Рязанской городской думы 30 мая проголосовали за отставку и. о. главы администрации Сергея Карабасова, 13 июня ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.