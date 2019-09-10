Песков подтвердил, что ранее Смоленков работал в администрации президента, но был уволен

"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен, - сообщил Песков журналистам. - Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей". "Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю", - сказал Песков, уточнив, что речь идет о 2016-2017 годах. Пресс-секретарь президента не стал уточнять, за что именно был уволен Смоленков.

Представитель Кремля добавил, что бывший сотрудник администрации российского президента не был участником совещаний у главы государства. "Нет, эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом", - уточнил он. Отвечая на вопрос, являлся ли Олег Смоленков помощником помощника Владимира Путина по международным делам Юрия Ушакова, Песков сказал: "Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно".

Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ. "Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен", - сказал Песков. Представитель президента РФ также заявил, что Кремль не занимается розыском этого россиянина. "Мы же не занимаемся розыском людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о настоящем местоположении Смоленкова. Он добавил, что не располагает информацией о том, что стало со Смоленковым после его увольнения из Кремля, в том числе пропал ли он из России.

Комментируя сообщение телекомпании CNN о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, Песков заметил, что это разговоры в жанре "криминального чтива". "Все рассуждения американских СМИ, кто кого экстренно вывозил и кто спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, "криминального чтива". Это давайте оставим на их усмотрение", - призвал представитель Кремля.

При этом Песков заверил, что у Кремля нет вопросов к работе российской контрразведки. "Все нормально с работой российской контрразведки", - подчеркнул он.

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