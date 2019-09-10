Песков: о сроках следующего обмена удерживаемыми лицами с Украиной говорить рано

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами с Украиной планируется продолжить, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать", - сказал Песков, отметив, что это соответствует минским договоренностям. При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.

"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее во вторник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предположила, что новый обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца текущего года. По ее словам, Украина намерена вернуть из России 113 своих граждан.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.