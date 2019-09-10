Путин внес в Госсовет Крыма три кандидатуры на пост главы региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики: действующего главы региона Сергея Аксенова, первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова, сообщил журналистам во вторник спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Президент внес три кандидатуры в Госсовет Крыма: Сергей Аксенов, Сергей Богатыренко и Павел Шперов", - сказал он.

Константинов сообщил, что назначение главы республики может произойти на следующей неделе на первой сессии нового созыва Госсовета республики.

В соответствии с региональным законом, главу республики предстоит избрать в срок до 23 октября 2019 года вновь сформированному после выборов 8 сентября составу Госсовета Крыма из числа трех предложенных президентом кандидатур. В августе кандидатура Аксенова на пост главы республики была представлена Владимиру Путину "Единой Россией". При этом сам Аксенов заявлял, что готов вновь возглавить регион после выборов в Госсовет, если ему окажут доверие жители полуострова.

Аксенов руководит Крымом с октября 2014 года. Богатыренко с апреля 2017 года является первым секретарем Крымского рескома КПРФ, Шперов с октября 2016 года - депутат Госдумы от ЛДПР.

О выборах

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняло участие 33,28% избирателей, что на 20,33% меньше, чем в 2014 году. После обработки 99,92% голосов, большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,75%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,19%, остальные набрали менее 5% голосов. Во всех 25 одномандатных округах лидируют единороссы. Предварительно, в Госсовете порядка 60 мандатов будет иметь "Единая Россия", 10 - ЛДПР и пять мандатов - КПРФ.

Госсовет республики состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда на выборах "Единая Россия" набрала 70,18%, ЛДПР - 8,49%, КПРФ - 4,48% голосов избирателей.

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