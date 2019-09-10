Представитель Козака подтвердил участие вице-премьера в переговорах с Украиной по обмену

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак участвует в переговорах с Украиной по обмену удерживаемыми лицами, заявил журналистам его представитель Илья Джус.

"Козак активно вовлечен в процесс переговоров по урегулированию ситуации с обменом удерживаемых лиц", - сказал он, комментируя заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о возможности нового обмена до конца года.

Денисова заявила ранее во вторник, что Украина намерена вернуть 113 удерживаемых в России своих граждан до конца 2019 года. Она уточнила, что переговорный процесс с РФ по вопросу обмена продолжается.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.