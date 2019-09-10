Патрушев: работа Совбезов Белоруссии и РФ идет эффективно и продуктивно

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что работа Совбезов Белоруссии и РФ идет на плановой основе и эффективно. Такое мнение он высказал во вторник, встречаясь с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент ТАСС.

"Встреча запланирована. У нас плановое мероприятие, ничего такого сверхъестественного нет, самое главное, что работа Советов безопасности ведется на плановой основе и эффективно, продуктивно. Я убежден, что так будет и дальше", - сказал Патрушев. Он передал Лукашенко привет и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина. "Действительно, за последнее время сделаны важные шаги. Вы упомянули встречу премьеров. Они парафировали документы [по углублению интеграции]", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев во вторник посещает Минск. Он встретится с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем и проведет межведомственные российско-белорусские консультации по безопасности.

4 сентября Зась сообщил, что в ходе предстоящего визита Патрушева будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе международные механизмы по контролю за вооружениями, информационная безопасность, совместная политика и действия в рамках международных организаций - ОБСЕ, ООН. По его словам, эти вопросы коррелируются с теми, которые обсуждались на состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Белоруссии, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.