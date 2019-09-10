Шумков признан победителем на выборах губернатора Курганской области

ТАСС, 10 сентября. Избирательная комиссия Курганской области признала состоявшимися выборы губернатора региона, по итогам голосования губернатором избран врио главы области Вадим Шумков, набравший 80,86% голосов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облизбиркома.

"Подводя итог работы, председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов подчеркнул, что по итогам голосования 8 сентября 2019 года большинством голосов жителей Зауралья, пришедших на избирательные участки, губернатором Курганской области избран Шумков Вадим Михайлович, набравший 80,86%. Выборы признаны действительными и состоявшимися", - говорится в сообщении.

Согласно итоговым данным, второе место занял кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,7%, третье - кандидат от "Справедливой России" Татьяна Майборода - 4,7%, замыкает список кандидат ЛДПР Юрий Ярушин - 3,33%.

"Участие в выборах приняли 296 863 человека, или 42,61% избирателей", - приводит пресс-служба слова секретаря избирательной комиссии Галины Достоваловой. В облизбиркоме добавили, что жалоб и заявлений, ставивших под сомнение волеизъявление избирателей и результаты голосования, не поступало.

Вадим Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин, который после отставки с поста губернатора в октябре 2018 года вошел в совет директоров АО "Атомредметзолото" (входит в Росатом). Избранный губернатор сообщал ТАСС, что приоритетной кандидатурой на пост в Совете Федерации считает действующего сенатора Елену Перминову.

В новость были внесены изменения (13:14 мск) - приводится дополнительная информация после второго абзаца.