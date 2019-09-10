Лавров: РФ и Эфиопия обсудили заключение новых документов по поставкам военной продукции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Эфиопия заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества, включая наращивание поставок военной продукции. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с эфиопским коллегой.

"Мы обсудили задачи по согласованию дополнительных нормативных документов, которые позволят более эффективно продвигать наше взаимодействие в сфере поставок продукции военного назначения и в других областях", - отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что военно-техническое и военное сотрудничество между Россией и Эфиопией имеет богатую историю. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что "в переговорах в составе делегации принял участие министр национальной обороны Эфиопии".