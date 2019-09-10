Володин призвал ПАСЕ к работе, которая могла бы сплотить все страны - участницы ассамблеи

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, открывая осеннюю сессию, призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) заниматься гармонизацией законодательства для реагирования на общие вызовы и укрепления сотрудничества, а также отказаться от вмешательства в дела стран - участниц СЕ.

Он напомнил, что ранее Россия вернулась к работе в ПАСЕ "по просьбе большинства стран Совета Европы". "Но хочется подчеркнуть: вернуться мы вернулись, но было бы правильно работу строить в ПАСЕ на равноправной основе. И хотелось бы, чтобы наши коллеги по парламентской структуре это знали. Было бы правильно строить работу без двойных стандартов", - подчеркнул спикер.

Володин напомнил, что ПАСЕ создавалась именно как парламентская организация, а не политическая. "И в этой связи ПАСЕ необходимо уйти от тех атавизмов, которые она унаследовала, желая как раз стать политической структурой. Речь идет о мониторингах, о вмешательствах в суверенные дела других государств", - продолжил он, заметив, что вмешательство в дела других стран недопустимо, "это должно быть нормой, правилом".

Институты Совета Европы должны работать в интересах всех участников ассамблеи, которая "должна перестроить свою работу", исходить не из политических заявлений "в угоду некоторым странам", а "из подходов, которые могли бы объединить все страны Совета Европы", подчеркнул Володин.

"У нас есть общие вызовы - борьба с терроризмом, глобальная безопасность, миграционная политика, в этой связи правильно было бы заниматься гармонизацией законодательства, принимать модельные законы. Это все сплотило бы нас и работу сделало бы более полезной", - добавил спикер.