Володин призвал кабмин ускорить внесение законов для реализации нацпроектов и послания ФС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетом работы палаты в осеннюю сессию законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию и национальных проектов. В связи с этим спикер призвал правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов, направленных на решение этих задач.

"Обращаюсь к полномочному представителю правительства… мы убедительно просим вас сделать все возможное для того, чтобы правительство ускорило внесение законопроектов, связанных с реализацией послания президента и национальных проектов", - сказал он во вторник, выступая с речью на первом пленарном заседании осенней сессии.

"Приоритеты на осеннюю сессию - законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию, реализации национальных проектов, работа у нас с вами в этом направлении носит системный характер", - отметил Володин. По его словам, всего сегодня в законотворческом портфеле палаты находится 1311 законопроектов, из них 244 прошли первое чтение, еще четыре - второе.

"Из 85 пунктов нашего плана по реализации послания выполнено 55, по девяти пунктам законопроекты приняты в первом чтении, по семи - находятся на рассмотрении в Государственной думе, внесения 14 законопроектов ожидаем от правительства", - сказал Володин.

План по реализации национальных проектов включает 24 пункта, добавил спикер. "Из них 9 законов принято в прошлую сессию, по восьми пунктам плана законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в Государственной думе. Еще семь также ожидаем от правительства", - отметил политик.

"От эффективного решения задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, а также от реализации национальных проектов зависит повышение качества жизни наших граждан, социально-экономическое развитие нашей страны. И, конечно, нам необходимо все сделать для того, чтобы до конца осенней сессии все необходимые законопроекты были приняты", - заключил председатель палаты.