Хорохордин признан победителем на выборах главы Республики Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Окончательные итоги выборов главы региона подвели в избирательной комиссии Республики Алтай. Выборы признаны состоявшимися, председатель избиркома вручил одержавшему победу Олегу Хорохордину удостоверение главы республики, сообщили во вторник ТАСС в комиссии.

"Прошло заседание комиссии, принято решение о результатах выборов, выборы признаны состоявшимися и действительными. Олег Хорохордин набрал 58,82% голосов, он признан избранным кандидатом на должность главы республики. Крупных нарушений не зарегистрировано", - сказал собеседник агентства, добавив, что председатель избиркома в ходе заседания вручил Хорохордину удостоверение главы Республики Алтай.

На выборах главы Республики Алтай 8 сентября врио руководителя региона Олег Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин с результатом 31,64%.

Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова. Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. В 1999 году окончил экономический факультет Алтайской академии экономики и права, в 2000 году - кафедру государственного и муниципального управления этой же академии.

Хорохордин - участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. До назначения врио главы региона он был председателем совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера.

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