Лавров рассказал об особом внимании Макрона к диалогу с Россией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проявляет особое внимание к диалогу с Россией, так как понимает ненормальность отношений Запада с Москвой. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"С самого начала вступления в должность президент Макрон уделял особое внимание отношениям с Россией, понимая ненормальность той ситуации, которая сложилась в результате реакции Запада на происходившее в Крыму и на Украине в 2014 году, когда русский язык и русская культура были подвергнуты прямой угрозе со стороны пришедших к власти национал-радикалов", - сказал он.