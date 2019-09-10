{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Эфиопия обсудили заключение новых документов по поставкам военной продукции

Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Эфиопия заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества, включая наращивание поставок военной продукции. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с эфиопским коллегой.

"Мы обсудили задачи по согласованию дополнительных нормативных документов, которые позволят более эффективно продвигать наше взаимодействие в сфере поставок продукции военного назначения и в других областях", - отметил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЭфиопияРоссия
Единый день голосования - 2019
Избирательная комиссия Липецкой области признала выборы главы региона состоявшимися
Их победителем стал занимавший должность врио губернатора Игорь Артамонов
Читать полностью