Лавров: на встрече с Трампом в мае 2017 года никто никаких госсекретов не выдавал

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник сообщил журналистам, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в мае 2017 года в Вашингтоне, никто никаких государственных секретов никому не выдавал.

"Я не хочу комментировать слухи, тем более, что, как я уже сказал, никогда с этим человеком (бывшим сотрудником администрации президента РФ Олегом Смоленковым - прим. ТАСС) не общался, - сказал глава МИД России, отвечая на соответствующий вопрос. - Могу комментировать только факты".

"Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал", - подчеркнул Лавров.