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Единый день голосования - 2019

Десять из 16 избранных глав регионов РФ являются слушателями "школы губернаторов"

По словам директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова, все они победили на выборах уверенно, а некоторые - с блестящими результатами

ТАСС, 10 сентября. Из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой школы губернаторов. Об этом сообщил во вторник ТАСС проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексей Комиссаров.

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"В эти выходные состоялись выборы глав 16 субъектов, десять из них - это выпускники и слушатели нашей программы подготовки кадрового управленческого резерва. Все убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты", - сказал Комиссаров.

По его словам, самое главное, что "сами победившие губернаторы понимают, что находятся в начале большого пути". "Мы верим, они будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы также успешно, как они победили на выборах", - подчеркнул собеседник агентства.

Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Он также отметил, что задача, которая ставилась президентом РФ Владимиром Путиным, заключалась в создании "программы высочайшего уровня". "Для решения этой задачи были привлечены лучшие эксперты в нашей стране. Мы стремимся дать знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, особенностях управления регионами, городами, а также различными отраслями экономики".

Комиссаров также сказал, что значительная часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосования - 2019
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