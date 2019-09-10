Десять из 16 избранных глав регионов РФ являются слушателями "школы губернаторов"

ТАСС, 10 сентября. Из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой школы губернаторов. Об этом сообщил во вторник ТАСС проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексей Комиссаров.

"В эти выходные состоялись выборы глав 16 субъектов, десять из них - это выпускники и слушатели нашей программы подготовки кадрового управленческого резерва. Все убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты", - сказал Комиссаров.

По его словам, самое главное, что "сами победившие губернаторы понимают, что находятся в начале большого пути". "Мы верим, они будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы также успешно, как они победили на выборах", - подчеркнул собеседник агентства.

Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Он также отметил, что задача, которая ставилась президентом РФ Владимиром Путиным, заключалась в создании "программы высочайшего уровня". "Для решения этой задачи были привлечены лучшие эксперты в нашей стране. Мы стремимся дать знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, особенностях управления регионами, городами, а также различными отраслями экономики".

Комиссаров также сказал, что значительная часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.