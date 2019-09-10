Эксперты: прагматический подход привел команду Беглова к победе на выборах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Петербуржцы поддержали временно исполняющего обязанности главы города, самовыдвиженца Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга потому, что он вместе со своей командой продемонстрировал избирателям прагматический подход к решению вопросов развития города, а также развернутую программу действий. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты по итогам подсчета голосов на губернаторских выборах в Петербурге.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга. По мнению премьер-министра, Беглов одержал победу с "внушительным, устойчивым результатом". Самовыдвиженец Александр Беглов набрал на выборах губернатора 64,45% после обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей, за исключением данных с цифровых избирательных участков.

"Команде Александра Беглова удалось решить главную задачу - привести к избирательным урнам тех петербуржцев, которые поддержали программу действий врио губернатора. А почему они поддержали: линия была выстроена четко и ясно, команда показала петербуржцам не политические игры, а прагматический подход. Они продемонстрировали, как представитель федерального центра в лице Александра Дмитриевича может сопрягать ресурсы маленького бюджета Петербурга с национальными проектами, федеральными бюджетными, для решения этих вопросов, которые сегодня у города накопились, включая емкие по финансовым затратам вопросы транспортной логистики, в том числе метрополитена, взаимодействия с РЖД, системы социального обеспечения, медицинского обслуживания и так далее", - сказал член Общественной палаты Санкт-Петербурга, политолог Станислав Еремеев.

Чем обусловлен отрыв лидера голосования

По словам эксперта, ощутимый отрыв Беглова на выборах обусловлен не только возможностью привлечения федеральных средств за счет наработанных связей и политическим весом, но и тактикой работы в должности врио губернатора, построенной на обратной связи с населением: это дискуссии с населением о бюджете, о развитии городских пространств, направлениях социального развития и так далее. Политолог обратил внимание, что серьезную работу с электоратом до начала избирательной кампании партии, выдвинувшие впоследствии кандидатов, вели не самым активным образом, интенсивная работа многих из них началась только летом.

Отдельно эксперт отметил настрой Беглова на консолидированную работу с кандидатами в губернаторы и выдвинувшими их политическими силами как до выборов, так и после них. Во вторник врио губернатора на заседании городского правительства поручил включить в планы развития Петербурга и бюджет отдельные пункты из программ, предложенных другими кандидатами на выборах главы города.

"Это принципиальный подход руководителя региона, который говорит: выборы прошли, политические баталии остались позади, сегодня важны совместные скоординированные усилия всех тех, кто заинтересован в позитивном развитии Санкт-Петербурга, независимо от той или иной политической принадлежности или взглядов. Мы знаем успех тех или иных регионов, который демонстрируется, когда есть консолидация: например, у соседней Ленинградской области успех команды региона как раз обусловлен тем, что есть согласие, внутриэлитный консенсус, и все политические силы работают на общий результат", - считает эксперт.

Ожидаемый результат

Политолог Юрий Светов считает, что результат Александра Беглова был вполне ожидаемым, и он связан с деятельностью врио губернатора с момента прибытия в Петербург в качестве временного главы города. "За этот год, пока он был врио губернатора, он использовал возможность что-то сделать, он работал. Он определил болевые точки города, говорил с людьми по их поводу, и он принял несколько решений, которые годами не решаются, не потому что это был злой умысел власти, а потому что это многосложные проблемы, которые затрагивают интересы очень многих сторон", - сказал Светов.

Речь идет в том числе о решении проблемы мусорного полигона "Красный Бор", вопроса с организацией арт-парка на долгое время не задействованных территориях в центре города, принятии решений по многим социальным вопросам и так далее.

Что касается самой губернаторской кампании, то эксперты называют ее по-петербургски интеллигентной. Представители общественных организаций характеризуют ее как чистую, прозрачную и честную. Председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан на территории Санкт-Петербурга, заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Вахмистров сообщил ТАСС, что у наблюдателей ОП нет претензий к губернаторской кампании с точки зрения общественных наблюдателей.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования, 8 сентября. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Еще один зарегистрированный кандидат в губернаторы Владимир Бортко отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилию вычеркнули из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах.

Выборы прошли на 1944 участках в Петербурге: из них 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов была создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют загородными. Для этого в Ленинградской области были организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков были открыты в Псковской области.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 16,84% голосов, а Михаил Амосов от "Гражданской платформы" - 16,01%. Явка на выборах составила 30,06%.