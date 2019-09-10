Избирательная комиссия Липецкой области признала выборы главы региона состоявшимися

ТАСС, 10 сентября. Избирательная комиссия Липецкой области признала выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными, в них победил набравший более 67% голосов избирателей Игорь Артамонов. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь липецкого избиркома Жанна Которова.

"Избирательная комиссия Липецкой области постановила признать выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, получившего 294 820 голосов избирателей, что составляет 67,28%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала Которова.

Она уточнила, что члены избирательной комиссии Липецкой области во главе с ее председателем Юрием Алтуховым подписали протокол о результатах выборов главы региона. Срок полномочий главы Липецкой области составляет пять лет.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах, прошедших 8 сентября, претендовали пять кандидатов. По данным избирательной комиссии региона, явка на выборах составила 47,1%, после обработки 100% протоколов врио главы региона Игорь Артамонов набрал 67,29%, представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,03%, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,6%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,19%, Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 2,84%.

Выборы главы Липецкой области проводились в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом 20 лет. Врио главы региона был назначен 52-летний Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.