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Единый день голосования - 2019

Избирательная комиссия Липецкой области признала выборы главы региона состоявшимися

Их победителем стал занимавший должность врио губернатора Игорь Артамонов

ТАСС, 10 сентября. Избирательная комиссия Липецкой области признала выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными, в них победил набравший более 67% голосов избирателей Игорь Артамонов. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь липецкого избиркома Жанна Которова.

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"Избирательная комиссия Липецкой области постановила признать выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, получившего 294 820 голосов избирателей, что составляет 67,28%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказала Которова.

Она уточнила, что члены избирательной комиссии Липецкой области во главе с ее председателем Юрием Алтуховым подписали протокол о результатах выборов главы региона. Срок полномочий главы Липецкой области составляет пять лет.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах, прошедших 8 сентября, претендовали пять кандидатов. По данным избирательной комиссии региона, явка на выборах составила 47,1%, после обработки 100% протоколов врио главы региона Игорь Артамонов набрал 67,29%, представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,03%, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,6%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,19%, Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 2,84%.

Выборы главы Липецкой области проводились в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом 20 лет. Врио главы региона был назначен 52-летний Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКоролев, Олег ПетровичРоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичЕдиный день голосования - 2019
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