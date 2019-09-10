Избирком Петербурга настаивает на отмене итогов муниципальных выборов в нескольких округах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский избирком настаит на признании недействительными результатов голосования в нескольких округах на муниципальных выборах и расформировании ИКМО, нарушивших избирательные права граждан. Об этом во вторник ТАСС сообщили в горизбиркоме.

"Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно и муниципальных образований в целом", - сообщили в ГИК.

В горизбиркоме также отметили, что имеющаяся в их распоряжении информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.