Комиссия ГД сообщила, что данные о попытках вмешаться извне в выборы в РФ подтверждаются

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию в РФ находит подтверждение. Об этом во вторник на заседании Госдумы сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Первые результаты [работы комиссии] показывают, что информация об иностранном вмешательстве в ход российской избирательной кампании находит свое подтверждение", - сказал Пискарев. Он добавил, что комиссией уже направлены запросы в правоохранительные, контрольные и следственные органы, спецслужбы, МИД РФ, Роскомнадзор, Минюст и правительство Москвы с просьбой предоставить материалы о возможном иностранном вмешательстве во внутренние дела страны.

Пискарев напомнил, что ранее телерадиостанция Deutsche Welle опубликовала "прямой призыв к жителям и гостям столицы к участию 27 июля в несогласованных акциях". "Официальный аккаунт посольства США в России опубликовал карту с точным маршрутом движения и также точки сбора участников неразрешенного митинга 3 августа", - добавил глава комиссии.