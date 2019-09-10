Министр культуры Ингушетии написал заявление об отставке

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры и архивного дела Ингушетии Микаэл Базоркин написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Микаэл Базоркин написал заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. Ему поступают предложения о работе в Москве и других городах страны. Пока информации о том, что глава региона подписал его заявление, нет", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в администрации главы региона, на должность министра культуры рассматривается кандидатура певца, композитора, народного артиста Ингушетии Тимура Дзейтова.

Базоркин занимал должность министра с сентября 2018 года. 8 сентября 2019 года сразу после своего избрания на пост главы региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ об отставке правительства, после которого Базоркин работал в статусе исполняющего обязанности министра культуры.

Ранее Базоркин занимал должность художественного руководителя Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии.