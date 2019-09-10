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Россия и Словения подписали ряд документов о сотрудничестве

Речь идет о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Словения подписали программу сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы. Документ подписан по итогам переговоров председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

Кроме того, подписана программа сотрудничества между министерствами юстиции России и Словении на 2020-2021 годы, план рабочих консультаций между министерствами иностранных дел двух государств.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Любляны Зоран Янкович подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Любляны на 2019-2021 годы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСобянин, Сергей СеменовичСловенияРоссияШарец, Марьян
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