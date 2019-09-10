Список депутатов нового созыва парламента КБР от "Единой России" обновился на 50%

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Состав представителей партии "Единая Россия", которые прошли в шестой созыв парламента Кабардино-Балкарии (КБР), обновился на 50%. Она сохранила за собой в законодательном органе региона 50 мандатов, сообщил во вторник журналистам секретарь регионального отделения партии Михаил Афашагов.

"Мы получили 50 мандатов из 70 - реальное большинство в парламенте КБР, в пятом созыве было столько же. Список вновь избранных депутатов парламента от "Единой России" "помолодел" на 15%, смена произошла более 51% членов партии, и представлены все категории от экономистов, до преподавателей, врачей, представлен и бизнес, и государственная служба", - сказал Афашагов на пресс-конференции, посвященной итогам выборов депутатов парламента, состоявшихся 8 сентября.

По его словам, партия на выборах показала один из лучших результатов по стране. "Мы не могли показать плохой результат, потому что список "Единой России" возглавил врио главы региона Казбек Коков. Показатели у нас одни из самых высоких по РФ, на участки пришло 67,14% избирателей, за "Единую Россию отдали голоса 65,85%. Этот показатель и в среднем по России выше, и выше показателя выборов в парламент региона в 2014 году", - уточнил Афашагов.

Всего на выборы в парламент региона партия представила список из 115 кандидатов, который возглавил врио главы КБР Казбек Коков. На вопрос ТАСС о том, откажется ли врио главы региона от мандата, Афашагов ответил, что "на сегодня разговора об отказе от мандата нет, дальше будет принято решение".