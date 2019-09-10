Володин предложил депутатам сосредоточиться на принятии законов прямого действия

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении на открытии осенней парламентской сессии во вторник предложил депутатам сосредоточиться над законопроектами прямого действия, контролируя при этом подготовку нормативных правовых актов для непрямых законов.

Он напомнил, что в принимаемых законах закладывается порядок их реализации. Если речь идет о законах непрямого действия, то кабмин принимает решения, "базируясь на законе, но в рамках своего видения" проблемы. Однако, заметил спикер, имеются случаи задержки принятия нормативной базы.

В качестве примера Володин привел закон о карантине растений от 2014 года, после вступления в силу которого более 20 раз переносились сроки принятия к нему подзаконных актов, в рамках которых должны были быть установлены ограничения на ввоз в страну карантинной продукции. "Понятно, что этот пример говорит о том, что нам надо либо идти на прямые нормы, либо мы должны обязывать принимать подзаконные акты в определенные сроки, чтобы более эффективно действовали нормы регламента, принятые синхронно с правительством, когда по таким вопросам должны предоставляться проекты подзаконных актов", - указал спикер.

"Поэтому давайте сосредоточим работу на принятии законов прямого действия. Если вы поддержите такое предложение, комитеты постараются реализовать этот подход. С другой стороны, возьмем под контроль издание нормативных актов и будем возвращаться к этому, отрабатывая это направление с аппаратом правительства. Потому что для нас крайне важно знать, как работают уже принятые законы", - резюмировал Володин.