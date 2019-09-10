Медведев: Москва ценит позицию Словении, выступающей за нормализацию отношений ЕС и РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия ценит позицию Словении, выступающей за нормализацию отношений ЕС и РФ. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

"Мы говорили о международной ситуации, затронули международную тематику. Хочу отметить, что мы ценим то, что наши друзья в Словении выступают за нормализацию отношений между РФ и Евросоюзом", - сказал он.

"Мы тоже считаем, что это важно, но при этом мы, конечно, понимаем, что в конечном счете это дело тех стран, которые образовали ЕС. Будем ждать изменения ситуации, рассчитываем на то, что рано или поздно атмосфера изменится", - подчеркнул Медведев.

Премьер РФ поблагодарил своего визави за конструктивный диалог.

"Между нашими странами атмосфера доверия существует и существует большой потенциал для развития этих отношений", - сказал Медведев, выразив надежду на то, что обсуждавшиеся в ходе состоявшихся переговоров инициативы также позволят укрепить взаимопонимание между Россией и Словенией, которые связаны общей историей.

Экономические контакты Москвы и Любляны

Россия будет искать возможность расширять участие отечественного бизнеса в масштабных проектах по развитию инфраструктуры Словении, отметил Медведев.

"Есть примеры достаточно серьезных инвестиций российских инвесторов. Я имею в виду инвестиции по линии промышленно-металлургического холдинга, Сбербанка, - сказал глава российского кабмина. - Мы условились наращивать внимание к этим инвестициям, искать возможности участия в более масштабных проектах, включая инфраструктуру Словении".

Медведев отметил, что между бизнес-сообществом обеих стран "очень неплохие, плотные контакты".

"Здорово, что в Москве словенского коллегу сопровождает представительная делегация предпринимателей. Очевидно, что правительство должно создавать условия, управлять этими процессами, договоренности должны идти по линии бизнес-сообщества", - добавил он. Российский премьер выразил надежду, что в конечном итоге появятся новые двусторонние договоренности.