Госдума утвердила постановление о комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла постановление о комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, решение о создании которой было принято Советом Думы 19 августа.

Согласно тексту постановления, комиссия занимается "изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России", подготовкой законодательных мер по противодействию такому вмешательству, а также инициатив по информированию парламентов других стран и международных организаций о вмешательстве в дела РФ.

Поводом для создания комиссии послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действия правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.

Комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ извне приступила к работе еще в августе, ее возглавил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее комиссия пригласила на свое заседание шеф-редактора московского бюро Deutsche Welle Юрия Решето, однако руководство телерадиокомпании отказалось от участия, направив соответствующее письмо на имя Пискарева. При этом глава администрации гендирекции телерадиокомпании пригласил главу думской комиссии на встречу в Германию. В комиссии заявили, что настаивают на приглашении руководства Deutsche Welle в Москву. Кроме того, комиссия прорабатывает вопрос о приглашении на свое заседание посла США в РФ Джона Хантсмана.