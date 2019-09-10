Медведев: отношения России и Евросоюза нужно восстанавливать, но без всяких условий

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Евросоюза находятся "на нуле", их необходимо восстанавливать, но без всяких условий. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас "на нуле". Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", - сказал он. "Посмотрим, готово ли будет новое руководство Европейской комиссии принять какие-то меры для их нормализации, только их не нужно ничем обуславливать", - подчеркнул российский премьер.

Медведев напомнил, что не Москва была инициатором разрушения отношений между Россией и Евросоюзом.

"Не мы их разрушали, и не нам их восстанавливать. Захотят восстановить - мы их восстановим", - заявил он. "Я неоднократно говорил это действующему руководству Евросоюза, потому что без них (отношений) полноценный диалог все равно затруднителен", - добавил глава российского правительства.

